Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi

İstanbul
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödenerek, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.
Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, forma giydiği 34 resmi maçta 11 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.