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Spor, Futbol

Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Ercan Çakar   | 09.09.2020
Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödenerek, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, forma giydiği 34 resmi maçta 11 gol kaydetti.

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