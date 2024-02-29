Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

İstanbul
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.
RAMS Park'ta yapılan müsabakaya rotasyon yaparak çıkan sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada Marcao'nun kaydettiği golle 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da etkili ataklar geliştirse de uzun süre skor tabelası değişmedi. Ryan Mendes ile 84. dakikada bir gol daha bulan konuk takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda ederken Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.
Kupa hasreti 5 sezona çıktı
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma hasreti 5 sezona yükseldi.
Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, sonraki 4 sezonda çeyrek finalden öteye gidemedi.
Galatasaray, bu sezon da turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Sahasında 14 maç sonra yenildi
Galatasaray'ın iç sahadaki 14 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.
Zaha ıslıklandı
Sarı-kırmızılı taraftarlar Wifried Zaha'yı ıslıkladı.
Galatasaray'a sezon başında transfer olan Fildişi Sahilli yıldız, 81 dakikada sahada kaldı. Yerini Davinson Sanchez'e bırakan Zaha, oyundan çıkarken taraftar ıslıkla protesto edildi.
Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 10 kez gol sevinci yaşadı.
Taraftarlardan takıma destek
Galatasaray taraftarı, Türkiye Kupası'na veda eden takımlarına moral verdi.
Maçın sona ermesinin ardından takımı tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla oyuncularına destek oldu.
Taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda yapılacak Beşiktaş derbisi öncesi takımla olan güvenini tezahüratlarla gösterdi.
Karagümrük'ün rakibi Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen kırmızı-siyahlılar, finale çıkabilmek için bordo-mavili ekiple karşılaşacak. Yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak.
İlk yarı
6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
9. dakikada Köhn'ün soldan ortasında arkaya açılan top Tete'de kaldı. Brezilyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Marcao'nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
44. dakikada Berkan Kutlu'nun pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.
58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.
84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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