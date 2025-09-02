Galatasaraylı futbolcu Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin avro olacak.
Cuesta'nın ücretleri Brezilya ekibi tarafından ödenecek. Vasco da Gama'nın 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup bu opsiyonun kullanılması halinde Galatasaray'a satın alma bedeli olarak 5 milyon 750 bin avro transfer bedeli ödenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.