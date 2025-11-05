Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın yapılacak.

Emre Doğan  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İstanbul

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak.

Türkiye ve dünya gündemi

