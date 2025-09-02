Dolar
41.14
Euro
48.09
Altın
3,501.88
ETH/USDT
4,366.30
BTC/USDT
111,330.00
BIST 100
10,859.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Can Öcal  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum." diye konuştu.

Başka takımlardan transfer teklifi geldiğini kaydeden İlkay, "Benim, sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son 2 hafta önce görüştüğünü dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transferi için görüştüğünü belirten İlkay, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum." dedi.

Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından taraftarlara üçlü çektiren İlkay, kendisi için getirilen özel araçla alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Benzer haberler

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaraylı futbolcu Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı

Galatasaraylı futbolcu Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in kiralandığını duyurdu
Liverpool, rekor transfer bedeliyle Isak'ı kadrosuna kattı

Liverpool, rekor transfer bedeliyle Isak'ı kadrosuna kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet