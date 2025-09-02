Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin Portekiz'in Benfica ekibinden kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı futbolcu oldu.

Bozhan Memiş  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

İstanbul

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Sarı-laciverti takım, transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson'un yanı sıra geçen sezon Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağladı.

Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 avro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin de en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu transferi öncesinde, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin avroluk bedelle Faslı forvet Youssef En-Nesyri olmuştu.


Son golünü Fenerbahçe'ye attı

Benfica formasıyla geçen sezon 53 maçta 16 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle bu sezon ise 5 maçta sahaya çıktı.

Son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe karşısında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinin 1-0 kazandığı mücadelede tek golü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe bu golle maçı kaybederken, "Devler Ligi"nin de dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla son golünü yeni takımına karşı kaydetti.

İlgili konular
