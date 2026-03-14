Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,076.80
BTC/USDT
70,704.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı"nda konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile "yola devam etme" kararı çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yola devam edeceklerini açıkladı.

Bozhan Memiş  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
İstanbul

Ligde dün oynanan Fatih Karagümrük maçında yaşanan yenilginin ardından bugün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le görüşen başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, şunları söyledi:

"Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yangından etkilenen kediler kalp masajı ve oksijenle hayata döndürüldü
Bakan Fidan: Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı getirildiği Samsun'da tutuklandı

Benzer haberler

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile "yola devam etme" kararı çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile "yola devam etme" kararı çıktı

Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulundu
Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet