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Spor, Futbol

Futbol maçlarında stadyuma seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.11.2021
Futbol maçlarında stadyuma seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilecek

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimatta, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz." ifadeleri kullanıldı.

TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım itibariyle tribünlerin tam kapasiteyle açılacağını duyurmuştu.

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