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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalya ekibi Cagliari'ye kiralandı

Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

Metin Arslancan, Emre Doğan  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalya ekibi Cagliari'ye kiralandı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'dan veda mesajı

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, veda mesajı yayımladı.

19 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onların benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı... İki taraf için de hayırlı olmasını umuyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."

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