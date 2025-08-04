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Spor, Futbol

Galatasaraylı Frankowski, Rennes yolcusu

Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Emrah Oktay  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Galatasaraylı Frankowski, Rennes yolcusu

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski’nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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