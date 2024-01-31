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Spor, Futbol

Futbol kulüplerinin uluslararası transferdeki bonservis harcamaları rekor kırdı

FIFA, futbol kulüplerinin uluslararası transferlerdeki bonservis harcamalarının 2023'te rekor kırdığını duyurdu.

Fatih Erel  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Futbol kulüplerinin uluslararası transferdeki bonservis harcamaları rekor kırdı

İstanbul

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2023 yılında tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı.

Uluslararası transferde bonservise 2022'ye göre yüzde 48,1 artışla 2023 yılında 9,63 milyar dolar harcandı.

Salgın nedeniyle hem 2020 hem de 2021'de harcamalarda yaşanan düşüşlerin ardından kulüpler, 2023'te uluslararası transfere rekor düzeyde harcama yaptı.

2022 yılında uluslararası transferde bonservis harcamaları 6,5 milyar dolardı.

Tek başına ilk 10 oyuncu transferi, 2023'te transferde bonservise harcanan toplam tutarın yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu.

Bonservis ücretlerini içeren 3 bin 279 transferdeki ilk 100 futbolcunun bonservisinin, transferde bonservis ücretlerine harcanan tüm paranın yüzde 45'inden fazlasını kapsadığı belirtildi.

Bonservisi en yüksek futbolcular

En yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcular arasında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, Benfica'dan Chelsea'ye giden Enzo Fernandez ve Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane gösterildi.

Futbolcuların bonservis ücretleri ise raporda yer almadı.

Türkiye, 2023'te uluslararası futbolcu bonservisine 260 milyon dolar harcadı

Türkiye ise 2023 yılında yurt dışından transfer ettiği 428 futbolcuyla listede 10. sırada bulunurken, yurt dışına gönderdiği 337 futbolcuyla 15. sırada yer aldı.

Türkiye, geçen yıl uluslararası transferde bonservise 260 milyon dolar harcayarak uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülkeler listesinde 9. sırada bulunuyor.

Uluslararası futbolcu transferinde 2023'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 161 milyon dolar ile 14. sırada yer aldı.

En fazla bonservis harcaması İngiltere'den

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülke, 2 milyar 956 milyon dolar ile İngiltere oldu.

Uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis geliri elde eden ülke ise 1,2 milyar dolar ile Almanya listenin ilk sırasında yer aldı.

Suudi Arabistan, en fazla harcayanlarda 3. sırada

Suudi Arabistan kulüpleri ise toplam 970 milyon dolar harcamayla ilk kez transferde en çok uluslararası bonservis harcaması yapan beş ülke arasına girerek 3. sırada yer aldı.

Suudi Arabistan kulüpleri, 2022'deki 50,4 milyon dolar uluslararası bonservis harcamasına kıyasla 2023'te neredeyse 20 kat artışla futbolcu transferinde büyük bir bonservis harcaması yaptı.

En fazla ihraç eden Brezilya, en fazla ithal eden Portekiz

Geçen yıl en fazla futbolcu ihraç eden ülke 1217 transfer ile Brezilya oldu.

Yurt dışından 2023'te en fazla futbolcu alan ülke ise 1017 transfer ile Portekiz oldu.

Bir ülkeden diğerine geçen yıl yapılan en fazla transfer ise Brezilya'dan Portekiz'e 414 futbolcu transferiyle gerçekleşti.

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde:

SıraÜlkeBonservis harcaması (dolar)
1İngiltere2 milyar 956 milyon
2Fransa991 milyon
3Suudi Arabistan970 milyon
4Almanya850 milyon
5İtalya757 milyon
6İspanya469 milyon
7Hollanda318 milyon
8Portekiz269 milyon
9Türkiye260 milyon
10Belçika241 milyon
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