Spor, Futbol

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Süha Gür  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

