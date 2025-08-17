Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,478.50
BTC/USDT
117,652.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Salih Ulaş Şahan  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi

Ankara
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk yarı 

6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarı 

47. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nalepa'nın şutunda, Abdullah Yiğiter açıyı daraltarak gole izin vermedi.

67. dakikada sol çaprazdan Nalepa'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

74. dakikada Dzhikiya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta Van de Streek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkardı.

78. dakikada Cvancara'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Gökhan bu kez de diziyle golü engelledi.

81. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm, Zuzek'ten sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1

85. dakikada kornerden dönen topu Hanousek ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Sinan Osmanoğlu topu kontrol edemeyince başkent ekibi beraberlik golünden yararlanamadı.

Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi 2'de 2 yaparken 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "yapay et" iddialarına yanıt verdi
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi

TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda
Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi

Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet