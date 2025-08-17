Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi

Ankara
İlk yarı
6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.
11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.
İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İkinci yarı
47. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nalepa'nın şutunda, Abdullah Yiğiter açıyı daraltarak gole izin vermedi.
67. dakikada sol çaprazdan Nalepa'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.
74. dakikada Dzhikiya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta Van de Streek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkardı.
78. dakikada Cvancara'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Gökhan bu kez de diziyle golü engelledi.
81. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm, Zuzek'ten sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1
85. dakikada kornerden dönen topu Hanousek ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Sinan Osmanoğlu topu kontrol edemeyince başkent ekibi beraberlik golünden yararlanamadı.
Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi 2'de 2 yaparken 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.