TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti

Konya
İlk yarı
10. dakikada köşe vuruşu sırasında oluşan karambolde topu önünde bulan N'diaye'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda, topu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.
18. dakikada Konyaspor öne geçti. Orta sahada topu alan Adil Demirbağ'ın pasında topla buluşan N'dao'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada N'dao'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, top az farkla dışarıya gitti.
Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.
50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.