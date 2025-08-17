Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,478.70
BTC/USDT
117,685.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Savaş Güler  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti

Konya
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk yarı 

10. dakikada köşe vuruşu sırasında oluşan karambolde topu önünde bulan N'diaye'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda, topu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

18. dakikada Konyaspor öne geçti. Orta sahada topu alan Adil Demirbağ'ın pasında topla buluşan N'dao'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

40. dakikada N'dao'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, top az farkla dışarıya gitti.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "yapay et" iddialarına yanıt verdi
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi

TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda
Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi

Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet