Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
8. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden geliştirdiği atakta Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Sowe'un tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
13. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in kısa düşen geri pasında araya giren Sowe'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
54. dakikada Alanyaspor'da Güven Yalçın, kaleci Erdem Canpolat'ı önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
81. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Pereira: Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var hedefimize ulaşmak istiyoruz
Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında özellikle ilk yarıda kendileri için iyi bir maç olmadığını söyledi.
Maçta rakibin yaptığı baskıya biraz da şaşırdıklarını anlatan Pereira, "İlk yarıda Rize'nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Pereira, karşılaşmanın ikinci yarısına biraz daha iyi başladıklarını dile getirerek, ikinci yarıda istedikleri oyunu sergileyebildiklerini ifade etti.
Ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı nedeniyle ilk resmi maça çıktıklarını hatırlatan Pereira, "İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden gol yememiş olmamız defans anlamında iyi şeyler yaptığımızın göstergesi." diye konuştu.
Topun kontrolünün kendilerinde olduğunda istediklerini ve beklentilerini gerçekleştiremediklerini anlatan Pereira, çalışarak gelişmeye devam edeceklerini vurguladı.
Pereira, bundan sonra önlerindeki maça odaklanacaklarını belirterek, "Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp, o maçta hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Palut: Rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar, bizim için yol gösterici oldu
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta iç sahada istemedikleri bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.
Rakibi, ertelenen bir maçı nedeniyle tam anlamıyla analiz etme şansı bulamadıklarını belirten Palut, "Sadece hazırlık maçlarından belli bölümler bize ipuçları verdi. Ayrıca rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar, bizim için yol gösterici oldu." dedi.
Palut, geçen hafta iyi oynadıkları 35 dakikalık süreyi bu maçta biraz daha artırdıklarını dile getirerek, önde baskı yaparak, paslarla çıkmaya çalışan Alanyaspor'u zorladıklarını ve onları uzun toplarla çıkmaya ittiklerini kaydetti.
"Topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor'du"
Futbolun sadece top rakipteyken oynanmadığını vurgulayan Palut, "Top bize geçtiğinde dönem dönem hatalarımız olsa da pas oyunuyla doğru opsiyonları bulup rakip ceza sahasına inerek gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda ilk yarıya göre dominant değildik ama yine topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor'du." diye konuştu.
Palut, ikinci maçlarına çıktıklarını ve çok gol kaçırdıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Hiç pozisyon vermedik. Göztepe maçında da rakip geldiğinin hepsini attı. Bu denklemi lehimize çevirmeliyiz. Bugün pozisyon vermeyen bir takım olarak, üç puanı almak isterdik. Ama pozitif yönden baktığımızda da ilerisi için bölüm bölüm iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Göztepe maçında da 35 dakikalık çok yetersiz bir zaman diliminde bunları görmüştüm. Çok daha iyi olmalıyız. Fizik olarak bir maçı etkin oynadığımız dakikaları maçın sonuna kadar sürdürebilecek kalitede olmalıyız. Oyunumuzu ezberlemeli ve otomatikleştirmeliyiz."
Futbolun bir sonuç oyunu olduğunu anlatan Palut, iki maçta sadece bir puan alabildiklerini hatırlattı.
Palut, önlerindeki RAMS Başakşehir maçının da ertelendiğini hatırlatarak, "Ardından Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yani üç hafta sonunda iki maç oynamış olsak da bir puanda kalmış olduk. Onun için futbol sonuç oyunu yakaladıklarımızı değerlendirip, puan olarak daha iyi seviyelere gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncularını iyi mücadeleden dolayı kutlayan Palut, bir puan kazanan tarafın Alanyaspor olduğunu savundu.
Palut, Ali Sowe'un iki maçtaki performansıyla ilgili soruya ise "Ali Sowe, Göztepe maçında pozisyonlara girerken zorlanıyordu. Çok net değildi. Ama bu maçta netti. Gol pozisyonlarına güçlü girdi. Bu şansızlığını tez zamanda kırmasını bekliyoruz. Ayrıca Sowe gibi birçok oyuncumuz kampa geç başladı. Onları fizik olarak belli seviyeye getirmek zaman alıyor." diye cevap verdi.
Palut, transferler konusunda gelen soruya ise Taylan Antalyalı ile ilgilendiklerini kaleci konusunda ise iki isimle görüşmeleri sürdürdüklerini ve birini alacaklarını sözlerine ekledi.