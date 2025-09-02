Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in kiralandığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın İspanya'nın Real Betis Kulübüne, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanya'nın Girona Kulübüne kiralandığını açıkladı.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 39 maçta 2 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.