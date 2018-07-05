Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda üye değişikliği

İSTANBUL

Fenerbahçe Futbol AŞ'de İbrahim Kurban'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Aram Markaroğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Şirketten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, İbrahim Kurban'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasıyla boşalan göreve, Aram Markaroğlu'nun getirildiği ifade edildi.

Markaroğlu'nun, İbrahim Kurban'ın kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği aktarıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman