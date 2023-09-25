Dolar
27.23
Euro
28.85
Altın
1,916.63
ETH/USDT
1,593.70
BTC/USDT
26,357.00
BIST 100
8,304.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Ercan Çakar  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak

Benzer haberler

Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı

Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı

"Üç büyükler" dışındaki en başarılı İstanbul takımı Kasımpaşa

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki en yavaş başlangıcını yaptı

Real Madrid, LaLiga'da derbiyi kaybederek liderlikten oldu

Real Madrid, LaLiga'da derbiyi kaybederek liderlikten oldu
Fenerbahçe'nin deplasmanda kalesi gole kapalı

Fenerbahçe'nin deplasmanda kalesi gole kapalı
Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı

Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet