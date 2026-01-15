Beşiktaş kupadaki ikinci maçını da kazandı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.
Tammy Abraham'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz'ın golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Kupadaki ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek yoluna yenilgisiz devam etti.
Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı
Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Ligde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisi sonrasında ligde 6, kupada 2 maça çıkan Beşiktaş bu süreçte taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.
Son yenilgisinin ardından Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.
Abraham kupada siftah yaptı
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ağlarına attı.
Ligde 7, Avrupa Kupaları'nda 5 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 13. golüne kupada ulaştı.
Abraham, kupada Fenerbahçe ile oynanan ilk hafta maçında da Vaclav Cerny'nin ilk golünün pasını vermişti.
El Bilal Toure golle döndü
Devre arasında ülkesi Mali'yle Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden El Bilal Toure, siyah-beyazlı takıma golle döndü.
Mali'nin çeyrek finalde Afrika Uluslar Kupası'na veda etmesinin ardından Beşiktaş'taki ilk maçına çıkan El Bilal Toure, 55. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.
Milli takım kampında olduğu için Fenerbahçe'yle kupada oynanan maçta forma giyemeyen Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 5. golünü kaydetti. Beşiktaş'la sadece ligde forma giyen Toure, kupa organizasyonunda ise ilk golünü attı.
Adalı'ya transfer sorgusu
Karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda takip eden az sayıda Beşiktaş taraftarı, başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.
Beşiktaşlı futbolseverler, "Adalı transfer nerede?" ve "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahüratlar yaparak devre arasında takıma henüz takviye yapılmamasını eleştirdi.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında olmayacağı açıklanarak kadro dışı bırakılan Necip Uysal lehine de tezahürat yaptı.
Rıdvan Yılmaz'dan aut itirafı
Beşiktaş'ı öne geçiren golde Abraham'a orta yapan Rıdvan Yılmaz bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin kararını değiştirdi.
Hakan Bilgiç'le sol tarafta yaşanan bir pozisyon sonrası maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz da topa son temas eden oyuncunun kendisi olduğunu söyledikten sonra hakemi uyardı ve oyun aut atışıyla başladı.
Öte yandan Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.
Ahmet Sami Bircan profesyonel kariyerine başladı
Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet Sami Bircan, futbol hayatının ilk profesyonel maçına çıktı.
18 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 84. dakikada El Bilal Toure'nin yerine oyuna dahil edildi.
Genç futbolcu, Antalya kampında Rumen ekibi FCSB ile oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atmıştı.
Galibiyet 3'lüsü Kartal Kayra'dan
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz şık bir gole imza atarak skoru tayin etti.
Siyah-beyazlı oyuncu, 87. dakikada Salih Uçan'ın soldan ortaladığı topa sağ çaprazda şık bir şekilde vurarak maçın 3-0'a getiren golü attı.
Kartal Kayra karşılaşmanın son düdüğünün ardından galibiyet üçlüsünü çektirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz."
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek hafta 2-3 transferin gelebileceğini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün için oyun ve skor kabul edilebilir nitelikteydi. Kupada devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. Umarım devamında iyi bir yerlere geliriz." diye konuştu.
Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Sergen Yalçın şunları kaydetti:
"Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyunculardı. Bir tek Paulista ailevi nedenlerle ayrıldı. Onun haricindekileri planlamamızda düşünmüyorduk. Ayrılacak 1-2 oyuncu daha var. Rafa Silva da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için sürekli oyuncu izleyip 2-3 aydır çalışıyoruz. Görüştüğümüz, temasta olduğumuz, finale geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Hem ekonomik hem kalite olarak kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz. Gelecek sezon burada kalacak ve direkt katkı yapacak oyuncularla görüşüyoruz. Belki 100 tane oyuncu izlemişizdir. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Bu da kolay değil. Kulüplerin göndermek istediği oyuncuları değil kendi istediğimiz oyuncularla görüşüyoruz. Şu an biten bir şey yok, bitme ihtimali yüzde 95'e 5'tir belki ama bu 5 de önemlidir. O yüzden şu oyuncu bu oyuncu kesin gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru işi yapmaya çalışıyoruz, bu da zaman gerektiriyor. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz."
Necip Uysal ve Mert Günok'un takımdan gönderilmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Kararı ben verdim. Necip ve Mert'ten ayrılmak durumundaydık. Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok." diyerek sözlerini tamamladı.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Koşukavak: "Beşiktaş'a karşı deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu"
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, az süre alan futbolcularla oynadıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, maçın ilk bölümünde iyi savunma yaptıklarını söyleyerek, "Beşiktaş'a karşı kulüp politikası oyuncu çıkarmak ve mali disiplini korumak olan, deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu ve kompakt durdu. Beşiktaş'ı iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyuncuları savunmak çok kolay değil. Kalitesi yüksek oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Oyuncu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Elde ettikleri galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ettiğini söyleyen Koşukavak, Beşiktaş'ın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Restorasyon geçiriyorlar. Zor zamanlar geçiriyorlar. Sergen hocanın başarılı olacağını ümit ediyorum. Beşiktaş'a ve Sergen hocaya başarılar diliyorum." dedi.