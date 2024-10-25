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Spor, Futbol

Başakşehir, Avrupa kupalarında ikinci kez 4 farklı yenildi

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup olan RAMS Başakşehir, tarihinde Avrupa kupalarında ikinci kez 4 farklı yenildi.

Hilmi Sever  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Başakşehir, Avrupa kupalarında ikinci kez 4 farklı yenildi

Celje

Bu karşılaşmaya kadar Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini, 2019-2020 sezonunda oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybederek alan turuncu-lacivertli ekip, ikinci kez 4 farklı yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Başakşehir'in Slovenya deplasmanında tek golü Dimitris Pelkas'tan geldi.

Başakşehir son 4 resmi maçını kazanamadı

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi.

İkisi Süper Lig'de ikisi Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Başakşehir, kalesinde 9 gol görürken, 3 gol atabildi.

Konferans Ligi'nde sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 kaybeden Başakşehir, deplasmanda da Slovenya temsilcisi Celje'ye 5-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ise sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Avrupa kupalarında mağlubiyet, galibiyeti geçti

Avrupa kupalarındaki 58. maçına Celje karşısında çıkan Başakşehir'in, yenilgi sayısı, galibiyet sayısını geçti.

Bu maç öncesi Avrupa kupalarında 22 galibiyet ve 22 yenilgisi bulunan turuncu-lacivertliler, Slovenya deplasmanında UEFA organizasyonlarındaki 23. yenilgisini yaşadı.

Çağdaş Atan yönetiminde ilk kez 5 gol yedi

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın geride kalan sezonun 4. haftasında göreve gelmesinin ardından ilk kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü.

Atan yönetiminde, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 55 maç oynayan Başakşehir, ilk kez 5 gol yedi.

Başakşehir, bu dönemde ikinci kez 4 farkı yenilgiyle sahadan ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan ile Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye ise 4-0 kaybetmişti.

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