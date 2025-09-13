Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Selçuk Kılıç  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Trabzon

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcu Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadesini kullandı.

