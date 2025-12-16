Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG'nin Kylian Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesine karar verildi

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Mutlu Demirtaştan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
PSG'nin Kylian Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesine karar verildi Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, dava sonucunda PSG’nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon avro tazminat talep etmişti.

PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon avroluk tazminat talebiyle karşılık vermişti.

