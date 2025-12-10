Dolar
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Spor, Dünyadan Spor

Bilbao'daki kötü hava şartları bu kez PSG'yi taşıyan uçağın inişini zorlaştırdı

İspanya'nın kuzey bölgelerinde kış döneminde sıkça görülen kötü hava şartlarının havaalanlarında uçak inişlerini zorlaştırması, bu kez Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımını etkiledi.

Şenhan Bolelli  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Bilbao'daki kötü hava şartları bu kez PSG'yi taşıyan uçağın inişini zorlaştırdı

Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Athletic Bilbao takımları arasında bugün oynanacak maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak Bilbao'ya zorlu bir iniş gerçekleştirdi.

Paris ekibi, Paris'ten dün yerel saat ile 11.15'te kalktı ve Bilbao'ya saat 12.30'da indi.

Ancak PSG kafilesini taşıyan Boeing 737 tipi uçak, inişten önce manevra yapmak zorunda kaldı. Pilot, güçlü bir rüzgar nedeniyle inişte uçağı yana yatırarak, ardından iniş için rotayı düzeltti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, yetkililerin, PSG'nin önceden Bask başkentindeki rüzgar nedeniyle karşılaşacakları kötü iniş koşulları konusunda uyarıldığını açıkladı.

İniş sırasında uçaktaki futbolcular, diğer teknik ve yönetici heyetin endişelendiği ancak sorunsuz bir şekilde takımın Bilbao'ya geldiği bildirildi.

Bask, Galiçya gibi İspanya'nın kuzey bölgelerinde kış döneminde kötü hava şartlarından dolayı zorlu uçak inişleri sıklıkla görülüyor.

