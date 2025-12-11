Dolar
Gündem

Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için 18 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Fırat Taşdemir  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

Kayıt hakkı elde eden hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

