Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere "TUR" uçağıyla Türkmenistan'a gitti.

Fatih Gökbulut  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti

Ankara

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
