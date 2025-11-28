Dolar
Sağlık

İspanya'da grip vakalarındaki artış salgın seviyesine ulaştı

İspanya'da son haftalarda vaka sayılarında artış görülen ve özellikle 1-4 yaşlarındaki çocukları etkileyen gribin salgın seviyesine ulaştığı bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
İspanya'da grip vakalarındaki artış salgın seviyesine ulaştı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonlarda yaşanan yeni artışlardan dolayı gribin salgın seviyesine ulaştığını açıklayarak, ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinde ortak bir plan yürütülmesi için çalışmalar başlattı.

Carlos III Sağlık Enstitüsünün 17-23 Kasım tarihlerindeki verileri içeren son raporunda, grip teşhisi konulanların oranının her 100 bin kişide 40,1 vakaya ulaştığı belirtildi.

Bir önceki hafta vaka oranının 100 bin kişide 35,2 olduğuna işaret edilen raporda, her 100 bin kişide 37 vaka olarak tanımlanan eşiğin bu hafta geçilerek, salgın seviyesine geldiği ifade edildi.

Raporda, toplumda grip bulaşmasından en çok etkilenen yaş grubunun 1-4 yaşlarındaki çocuklar olduğu ve bu yaş grubundaki vaka sayısının son bir haftada iki kat arttığı kaydedildi.

İspanyol basınına konuşan uzmanlar, ülkede grip salgınının son iki yıla göre, bu yıl çok daha erken başladığına dikkati çekti.

Uzmanlar, bundan önceki dinamikler göz önüne alındığında salgının en üst seviyeye çıkmasının yıl sonunda ya da 2026 başında olacağı tahmininde bulundu.

