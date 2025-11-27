Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.78
ETH/USDT
2,993.40
BTC/USDT
90,671.00
BIST 100
10,958.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
logo
Dünya

İspanyolların yüzde 66,2'si ülkelerinin gelecek yıllarda savaşa gireceğini düşünüyor

İspanya'da yayımlanan bir kamu anketine göre İspanyolların yüzde 66,2'sinin ülkesinin gelecek yıllarda bir savaşa girme olasılığı olduğunu düşünmesi dikkati çekti.

Şenhan Bolelli  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
İspanyolların yüzde 66,2'si ülkelerinin gelecek yıllarda savaşa gireceğini düşünüyor

Madrid

İspanya hükümetine bağlı ülkedeki önemli kamu araştırma kurumu İspanya Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) yayımladığı anket sonucunda, İspanyolların yüzde 66,2'si İspanya'nın önümüzdeki yıllarda bir savaşa girme olasılığı bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankete katılan İspanyollar, böyle bir savaşın öncelikli olarak Rusya'ya (yüzde 57) karşı olabileceğine inanırken, İspanya'nın savaşa girebileceği diğer olası ülkeler Fas (yüzde 42,2) ve ABD (yüzde 30,4) olarak sıralandı.

İspanyol toplumunda korku ve belirsizlikler üzerine yapılan ankette ayrıca, İspanyolların yüzde 76,8'i "en büyük korkularının savaş yaşamak olduğunu" söyledi.

Dünyadaki mevcut durumun değerlendirmesinde, kötümser konuların olumlu konulardan daha ağır bastığına inanan İspanyolların oranı yüzde 68 olarak verilirken, sadece yüzde 27,3 iyimser konuların ağırlıkta olduğunu ifade etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tamamlanacak

Benzer haberler

İspanyolların yüzde 66,2'si ülkelerinin gelecek yıllarda savaşa gireceğini düşünüyor

İspanyolların yüzde 66,2'si ülkelerinin gelecek yıllarda savaşa gireceğini düşünüyor

HÜRJET 3 koldan hedefe ilerliyor

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor
A Milli Futbol Takımı, play-off'larda Dünya Kupası bileti arayacak

A Milli Futbol Takımı, play-off'larda Dünya Kupası bileti arayacak
Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için İspanya'dan yardım istedi

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için İspanya'dan yardım istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet