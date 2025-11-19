A Milli Futbol Takımı, play-off'larda Dünya Kupası bileti arayacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.
Sevilla
La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada milli takımın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı.
Bu sonuçla Türkiye, grubu 13 puanla 2. sırada bitirdi. Grupta ilk puan kaybını yaşayan ve 16 puan toplayan İspanya ise grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
İlk yarı
4. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Cucurella'nın altıpas önüne gönderdiği topu kontrol eden Olmo, yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
30. dakikada gelişen İspanya atağında, Pino'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Olmo'nun dönerek sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
34. dakikada milli takım etkili geldi. Çağlar kaptığı topu İspanya ceza sahası önündeki Deniz'e yolladı. Deniz yerden pasını gerideki Orkun'a verdi. Orkun'un sert şutunda top, kaleci Unai Simon'da kaldı.
42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Sağ taraftan Orkun'un kullandığı kornerde Barış Alper'in indirdiği topu altıpas önünde Deniz Gül ağlara yolladı: 1-1.
45. dakikada İspanya etkili geldi. Fabian Ruiz, Olmo'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ruiz'in yerden şutunda, Altay ayağıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Orkun Kökçü'nün şık pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'da kaldı.
53. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Orkun'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta sekerek havalanan topu arka direkte Barış Alper Yılmaz kontrol etti. Barış'ın röveşatasında Unai Simon üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
54. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sol taraftan Ferdi Kadıoğlu'nun terse gönderdiği topu Orkun Kökçü, göğsüyle Salih Özcan'ın önüne indirdi. Salih, ceza yayının hemen gerisinden yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlağı Unai Simon'un sağından filelerle buluşturdu: 1-2.
62. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Sol taraftaki Cucurella'nın ortasında Çağlar'dan seken top, Pino'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Merih Demiral'ın kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdığı meşin yuvarlak, yeniden Çağlar'a çarparak Oyarzabal'ın önüne düştü. Oyarzabal, topu boş kaleye göndererek ağları havalandırdı: 2-2.
67. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta kaleci Unai Simon gole izin vermedi.
90+2. dakikada Baena'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Altay Bayındır topu köşeden kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla Türkiye, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Milliler, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'larda mücadele edecek.
Milliler, Dünya Kupası bileti için play-off'larda mücadele edecek
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.
Son 4 bilet için eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.
Milli takımın 1. torbada yer alacağı kura çekimi sonucunda play-off turunun ilk ayağında 1. torbadaki ekipler, 4. torbadan gelen takımla sahasında karşılaşacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki turda 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek.
Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Milli takımın play-off'un ilk ayağındaki muhtemel 4 rakibi
Milli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu.
Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.
İspanya'ya ilk goller Türkiye'den
Grupta oynadığı 5 maçı gol yemeden kapatan İspanya, gruptaki ilk gollerini Türkiye'den yedi.
Milli takımın Deniz Gül ile bulduğu gol, İspanya'nın grupta yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise Salih Özcan'dan geldi.
Deniz 5. maçında, Salih de 27. maçında A Milli Takım'daki ilk gollerini İspanya'ya attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.