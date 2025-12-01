Dolar
Dünya

İspanya'daki Afrika domuz vebası salgınına karşı mücadeleye asker de katıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun da alarm verdiği, İspanya'nın Katalonya bölgesinde görülen Afrika domuz vebası (ASF) salgınını kontrol altına alabilmek için İspanya Askeri Acil Durum Biriminin de (UME) görevlendirildiği açıklandı.

Şenhan Bolelli  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
İspanya'daki Afrika domuz vebası salgınına karşı mücadeleye asker de katıldı

Madrid

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde domuz çiftliklerinde görülen ve şu an için insana bulaşma riski olmadığı belirtilen ASF'ye karşı önlemler artırıldı.

ASF'yi kontrol altına almak için özerk yönetim ile Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığının görevlendirdiği yetkililerin yanı sıra UME'nin de 117 personel ve 25 araç ile Katalonya'ya gittiği açıklandı.

Yerel yönetim yetkililerince basına verilen bilgilerde, veteriner, teknik ekip ve askerlerin yardımlarıyla domuz çiftliklerindeki hayvanların tek tek denetimden geçirildiği, birimlerin sürekli iletişim halinde olduğu duyuruldu.

AB Komisyonunun sözcülerinden Eva Hrncirova, düzenlediği basın toplantısında, "Katalonya'daki salgınla ilgili bilgilendirme aldıklarını, Komisyon'dan bir heyetin de bölgeye gideceğini" söyledi.

Hrncirova, hastalığın kolayca yayılma riski taşımasından dolayı "önceden harekete geçerek önlemler almanın, hayvan kontrol bölgeleri oluşturmanın ve çiftliklerde önlemler uygulamanın gerekli olduğuna inandıklarını" ifade etti.

Diğer yandan domuz eti ihracatının İspanya ekonomisinde önemli bir yer tutmasından dolayı Katalonya'da çıkan ASF salgınının olumsuz etkilerinin olması bekleniyor.

Şimdiye kadar Tayvan, Meksika ve Çin, Katalonya'dan domuz eti ithalatını durdurduğunu açıkladı.

ASF, 2007'den bu yana Afrika, Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında 50'den fazla ülkeyi etkiledi.

