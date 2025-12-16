Dolar
Spor

Trabzonspor'dan Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin ise sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ve ödem tespit edildi

Selçuk Kılıç  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Trabzonspor'dan Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli ile Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığına ilişkin kulübün internet sitesinden açıklama yaptı.

Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama

