RAMS Başakşehir Celje'ye 5-1 mağlup oldu

Celje
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup oldu.
RAMS Başakşehir'in ilk 11'inde 3 değişiklik
Teknik direktör Çağdaş Atan, Rapid Wien ile oynadıkları ilk maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Onur Ergün ve Kemen'in yerine Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev verdi.
Atan, Celje karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Lucas Lima, Kemen, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.
Başakşehir'de sakatlığı süren Serdar Gürler ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.
Başakşehirli futbolcular siyah bantla sahaya çıktı
RAMS Başakşehirli futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Celje maçına kollarında siyah bantla çıktı.
Karşılaşmayı büyükelçi Taşhan da izledi
Celje ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da tribünden takip etti.
Taşhan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.
Maça ilgi az
Celje ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.
Celje Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 4 bin taraftar yer aldı. 13 bin 500 kişilik stadyumun büyük bölümü boş kaldı.
Celje taraftarları, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyum dışında havai fişekler patlattı.
Celje'de yağış etkili
İstanbul ekibinin deplasmanda Celje ile oynadığı mücadele öncesinde Celje şehrinde yağış etkili oldu.
Dün gece başlayan yağmur, gün boyu sürdü. Yağış maç saatinde de şiddetini arttırarak devam etti.
İlk yarı
3. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında kaleci Rozman ile karşı karşıya kalan Pelkas, kaleciyi çalımlamak istedi ancak top Rozman'da kaldı.
5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
28. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına yerden çevirdiği topu ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutunda kaleci Deniz köşeye giden topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.
35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0
Celje, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
51. dakikada Celje 4. golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.
55. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo sol kanattan ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çaprazdan sert şutunda topu kaleci çeldi. Ardından savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
64. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Rozman kornere çeldi.
75. dakikada Başakşehir farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Piatek dönerek vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.
77. dakikada Celje bir kez daha farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla filelere yolladı: 5-1.
Celje, karşılaşmayı 5-1 kazandı.
"10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık"
Celje Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Çağdaş Atan, "10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık. Maçın başında bir iki iyi pozisyona girerek başladık. Gol atacağımızı düşünürken ilk golü yedik. Golden sonra oyuna hakim olmaya çalıştık ama çok kolay goller yedik. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik. Bu bizim için çok ciddi bir problem. İkinci yarı erken golle oyuna dönmek istedik ama her oyuna döneceğimizi düşündüğümüz anda gol yiyerek daha fazla hayal kırıklığına uğradık ve çok ağır bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.
Atan, Konferans Ligi'nde üst tura çıkma şanslarının sorulması üzerine şöyle konuştu:
"Son 2-3 maçtır gelen bir form düşüklüğü vardı ama bu maçla birlikte bunu tekrar pozitif ivmelenmeye çevireceğimizi düşünüyorduk, bugün de devam ettiğini gördük. Bu mağlubiyet bizim ilk 8 şansımızı imkansız hale getirdi. Baktığınız zaman bugünkü oyun da ilk 8’i zorlayacakmışız gibi durmuyor. Tekrar çok sıkı çalışmaya girip yolumuza devam etmeliyiz. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ama bunlara hazırlıklıydık iyi çalıştık ama bunu sahaya yansıtamadık. 8.’lik ve 24.’lük arasında yer aldığınızda play-off hakkını elde ediyorsunuz. Bundan sonra amacımız orada konumlanıp play-off oynamak, ligde de yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek."
"Bu skoru beklemiyorduk ilk amacımız ilk golü atmaktı"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Albert Riera, hücum oyuncularından Ivan Brnic ile katıldı.
Riera, takımının teknik adamlık kariyerinin en iyi ilk yarılarından birini oynadığını belirterek "Bu skoru beklemiyorduk ilk amacımız ilk golü atmaktı. Hedeflerimden biri de gol yememekti ama maalesef bunu başaramadık. Bu açıdan tam tatmin olmuş değilim. Çünkü gol yememe hedefimize ulaşamadık." ifadelerini kullandı.
Çok mutlu olduğunu dile getiren Riera, "Defansta kompakt kaldık. İkinci yarıda yorulmalar başlayana kadar çok iyi performans gösterdik. Oyundan genel olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hep çok çalışıyoruz, topu kontrol etmek istiyoruz ve oyuncularım da bundan mutlular. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Fantastik bir sonuç oldu." şeklinde konuştu.
Başakşehir karşısındaki oyun planlarından da bahseden İspanyol teknik adam, "Planımız, onlar bizim üstümüze geldiklerinde arka tarafta boşluklar yakalamaktı. Onların ağırlıklı bir taraftan geldiğini biliyorduk, öbür tarafa oynamalarını sağladık. Amacımız onları kışkırtarak üstümüze gelmelerini sağlamak ve savunma arkasında boşluk bulmaktı. Planımız başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Ivan Brnic de takımına katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
Rakibi doğru presle karşılamamız bugünkü sonucu ortaya çıkardı. Geriye 4 maç kaldı, bunu sürdürmek ve bir üst tura çıkmak istiyoruz. Bugün, imkan olsaydı bir 90 dakika daha oynamak isterdik. Hocamızın bize verdiği taktikler sayesinde çok fazla boşluk bulduk. Buna hazırlanmıştık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.