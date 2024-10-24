Fenerbahçe, Manchester United maçına siyah bantla çıkacak
UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacak.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır." denildi.
Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması 22.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.