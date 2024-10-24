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Spor, Futbol

PFDK'den Yunus Akgün'e para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
PFDK'den Yunus Akgün'e para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun yaptığı sosyal medya paylaşımının "sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde" olduğu kaydedildi.

Kurul, Süper Lig'den 6 takıma ise çeşitli gerekçelerle para cezası verdi.

PFDK, Galatasaray'a 460 bin 500, Fenerbahçe'ye 390 bin, Samsunspor'a 258 bin, ikas Eyüpspor'a 168 bin, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrumspor'a ise 90'ar bin lira para cezası uyguladı.

Kurula sevk edilen Bellona Kayserispor ceza almazken Göztepe ve Beşiktaş'a ihtar verildi.



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