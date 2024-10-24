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Milli güreşçi Nesrin Baş, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Milli güreşçi Nesrin Baş, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kilo kategorisinin finali yapıldı.

Milli güreşçi Nesrin Baş, Japon Ami Ishii'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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