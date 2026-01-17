Dolar
logo
Gündem

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Rüveyda Mina Meral, İbrahim Halil Aktürk, Muhammed Gencebay Gür  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü bölgelerinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.

