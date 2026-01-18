Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,302.10
BTC/USDT
95,070.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gülsem Adam  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 2'si savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olay

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin ise yurt dışında olduğu ve 1'inin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
ANSİAD 36. Kuruluş Yıl Dönümü ve Yılın Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Suyla alakalı yaklaşımlarımızı tüm platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

ANSİAD 36. Kuruluş Yıl Dönümü ve Yılın Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi

Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen turist sayısı çift haneli büyüdü

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen turist sayısı çift haneli büyüdü
Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet