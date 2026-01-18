Ankara'da soğuk hava etkili oluyor
Başkentte dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Ankara
Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.
Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte şehir merkezindeki bazı alt geçitlerde buz sarkıtları oluştu.
Yer yer 1 metre uzunluğa kadar ulaşan buz sarkıtlarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Valilikten yapılan açıklamada ise, il genelindeki soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istenmişti.
