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Spor, Futbol

Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, eski oyuncusu Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı.

Mustafa Kurt   | 06.09.2021
Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı

Antalya

Galatasaray'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Alanyaspor'da şampiyonluklar yaşayan ve daha sonra Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba'yı bu sezon için kadrolarına kattıklarını söyledi.

Emre'nin hem milli takım hem de Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yaptığını anlatan Çavuşoğlu, "Maalesef şanssız sakatlıklar yaşadı. İnşallah bundan sonraki süreçte sakatlıklar yaşamaz." diye konuştu.

Transferde kolaylıklar sağladığı için Galatasaray'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Emre Akbaba'nın yeniden bir çıkış yapması lazım. Emre, bu çıkışı yine yakalayacak. Kendisinin hem milli takıma yükseleceğine hem de kulübüne iyi bir şekilde döneceğine inanıyorum. Yeniden Alanyaspor Kulübünü seçtiği için Emre'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yeni anlaşmanın hem Emre'ye hem de Alanyaspor'a hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Emre Akbaba: "İnşallah takımımla çok güzel bir sezon geçiririz"

Emre Akbaba ise kendisini Alanyaspor'a layık gördükleri için başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Transfer sürecinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den izin istediğini dile getiren Emre Akbaba, "Sağ olsun tekrar buraya geri gelip çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burayı çok önemsiyorum ve burada kendimi rahat hissediyorum. İnşallah takımımla çok güzel bir sezon geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve sezonu çok iyi yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinin sakatlıklar nedeniyle beklediği gibi geçmediğini, tekrar aynı şansı yakalayıp iyi değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Galatasaray'da 3 yıllık dönemde iyi performans gösterdiği zamanların da olduğunu vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Sezon başında yeni sözleşme imzaladım. Daha sonra Kovid-19 dönemi geçirdim. Ağır geçti. Bu beni geriye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl Galatasaray'da transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Daha fazla oynamak ve süre almak için Alanyaspor'u tercih ettim. Sonuçta buraya kiralık geldim. Hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki bilemeyiz."

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