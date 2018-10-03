Fotoğraf:AA/Yusuf Hatip

LİEGE

Akhisarspor teknik direktörü Cihat Arslan, maçın oynanacağı Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda yeşil-siyahlı takımın futbolcularından Güray Vural ile basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın büyük bir futbol ülkesinde tarihi olan bir kulüple karşılaşmaktan dolayı onurlu ve gururlu olduklarını belirten Arslan, "Standard Liege saygıyı hak ediyor. Biz de ekibimiz olarak gerekli saygıyı hem saha içi hem saha dışında göstereceğiz ve bu büyük futbol ailesine iyi bir akşam yaşatacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bizim de sorumluluklarımız var. Bizim de sırtımızda mütevazı bir kulüp olmanın ağırlığı var." diye konuştu.

İki takım açısından da önemli bir maç olduğuna işaret eden Arslan, "İlk maçlar istenen şekilde geçmedi. İki takım açısından da bu maç kazanıldığında çok fazla şey ifade edecek ve hedefler devam edecek. Diğer türlü gruptan çıkma hedefleri biraz daha sekteye uğrayacak. Bu yüzden bizim açımızdan da rakibimiz açısından da kritik bir maç. Amacımız futbolun kendi içindeki doğruları sahaya yansıtmak. Kendi kişiliğimizi kendi duruşumuzu sahaya yansıtmak. Tabii ki galibiyet istediğimiz bir şey. Rakibin de gücünü kabul ederek oynayacağımızı belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Cihat Arslan ayrıca, Krasnodar maçını kaybetmelerine karşın öz güven kazandıklarını belirterek, "Sonuç ne olursa olsun tarihi büyük bir takımla karşılaşacağız. Her halükarda kazanan biz olacağız." ifadesini kullandı.

"İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız"

Akhisarsporlu futbolcu Güray Vural, Standard Liege'in gücünün farkında olduklarını aktararak, "Sahada en iyi şekilde mücadelemizi verip burada alacağımız üç puanla tekrar hedefe doğru gitme yolunda önemli bir maça çıkacağız." dedi.

Liege ekibinin iç saha avantajını kullanmak isteyeceğine işaret eden Güray Vural, "İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız inşallah bunu başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hazırlıkları tamamlandı

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Belçika'nın Standard Liege takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı takım, maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Akhisarsporlu futbolcular, antrenmanın bu bölümünde ısınma hareketlerinin ardından bir süre topla çalıştı.

İdmanın basına kapalı bölümünde, Cihat Arslan'ın takımına son taktik çalışmaları yaptırdığı bildirildi.

Standard Liege ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Muhabir: Yusuf Hatip