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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika Başbakanı De Croo, Kalkınma Ajansının Gazze'deki çalışanının ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel) Gazze'deki çalışanı ile 7 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Melike Pala  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Belçika Başbakanı De Croo, Kalkınma Ajansının Gazze'deki çalışanının ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Ankara

De Croo, Belçika Parlamentosunda, Gazze'deki duruma ilişkin yapılan oturumda, Enabel'in Gazze'deki çalışanını hedef alan İsrail saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren De Croo, saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

De Croo, "İsrail hükümeti (bu saldırıdan) 2 kez suçlu. Birincisi ve en önemlisi, yardım çalışanlarının bombalanması kesinlikle kaçınılması gereken bir şeydir. İkinci olarak; hükümetimiz 4 ay önce tüm Belçikalı yardım çalışanlarının ve Belçika ile herhangi bir bağı olan diğer kişilerin Gazze'yi terk edebilmesini istedi ancak 4 aydır üst üste bu izni vermeyi reddediyorlar." ifadesini kullandı.

Ülkesinin "Gazze Şeridi'nde ateşkes" çağrısını yineleyen De Croo, "Her gün masum siviller ve çocuklar öldürülüyor. Sayın İsrail hükümeti, buna bir son vermelisiniz. Hemen şimdi, derhal." diye konuştu.

Belçikalı lider, "Demokratik bir devlet, hukukun üstünlüğüne saygı göstererek ayakta kalır ya da yıkılır. Bu nedenle sayın İsrail hükümeti, buna derhal son verin." ifadesini kullandı.

Olay

Belçika İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Enabel'in Abdullah Nabhan adlı 33 yaşındaki çalışanı ve 7 yaşındaki oğlunun, İsrail'in Refah kentindeki bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de söz konusu saldırıyı kınamak için İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracağını bildirmişti.

Enabel'in binası, 1 Şubat'taki İsrail saldırısında tamamen yıkılmıştı.


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