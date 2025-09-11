Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de “DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail'in Gazze Şeridi'nde kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı ve tüm sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı

Brüksel

AP Genel Kurulunda Gazze konusunda oylanan karar tasarısı 122 çekimser, 151 ret oyuna karşı 305 oyla kabul edildi.

Oylamanın ardından yapılan yazılı açıklamaya göre AP, İsrail hükümetinin Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini şiddetle kınadı.

Tüm sınır kapılarının açılması çağrısında bulunan AP, Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tam yetki ve finansmanının acilen yeniden tesis edilmesi çağrısı da yaparak, mevcut yardım dağıtım sistemine itiraz ettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün açıkladığı, Komisyonun İsrail’e ikili desteği durdurma kararı ve AB-İsrail ortaklık anlaşmasının ticaretle ilgili hükümlerini askıya alma girişimlerini AP destekledi.

Ayrıca AP, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimciler ve aktivistlere yaptırım uygulanması yönünde görüş bildirdi.

BM Genel Kurulu öncesinde ilerleme sağlanması amacıyla AP, tüm AB kurumlarını ve üye ülkeleri iki devletli çözüme bağlılığı sağlamak için diplomatik adımlar atmaya çağırdı.

Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması ve Hamas'ın yönetimden dışlanması gerektiğini vurgulayan AP, reforme edilmiş bir Filistin yönetiminin tek yönetim organı olarak yeniden kurulması çağrısında bulundu.

AP ayrıca AB ülkelerini Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama emirlerini uygulamaya teşvik ettiğini bildirerek, üye ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımayı değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Kararda İsrail "bölgesel terörizmle mücadelede kilit bir AB ortağı" olarak tanımlanırken, bu ülkenin uluslararası hukuka uyma koşuluyla kendini savunma hakkının desteklendiği de kaydedildi.

AP, İsrail'in kendini savunma hakkının, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yapılan ve sivil halk için dayanılmaz acılara yol açan "askeri operasyonları" haklı çıkarmadığını vurguladı.

AP'nin bölünmüşlüğü

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) ve Yeşiller grupları tarafından sunulan ortak karar tasarısında soykırımın tanınması, İsrail'e silah ambargosu, ortaklık anlaşmasının tümüyle askıya alınması gibi hükümlerin yer aldığı ancak üzerinde anlaşılamadığı için metinden çıkarıldığı öğrenildi.

AP'nin Gazze konusunda bölünmüşlüğü dikkati çekiyor. Gergin geçen oturumlarda bazı gruplar daha sert ifadeler ve yaptırımlar talep ederken merkezdeki büyük gruplar daha ılımlı metinleri tercih ediyor.

İlgili konular
