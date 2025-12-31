Dolar
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, 2025'te 89 ülkenin dışişleri bakanıyla 241 görüşme yaptı

Bakan Fidan, yıl boyunca 22’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakaten 50 ülkeye 73 yurt dışı ziyarette bulundu.

Muhammet Tarhan  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, 2025'te 89 ülkenin dışişleri bakanıyla 241 görüşme yaptı

İstanbul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılında 22’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat kapsamında olmak üzere 50 ülkeye 73 yurt dışı ziyarette bulunurken, 89 ülkenin dışişleri bakanıyla toplam 241 görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Bakan Fidan'ın 2025 yılı boyunca yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ilişkin video paylaşıldı.

Bakan Fidan, yıl boyunca 50 ülkeye 73 yurt dışı ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerin 22’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat kapsamında gerçekleştirildi.

Fidan, yurt içi ve yurt dışındaki temasları çerçevesinde 89 ülkenin dışişleri bakanıyla toplam 241 görüşme yaptı.

Ayrıca, 22 çok taraflı toplantıya ev sahipliği yapan Fidan, 10'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakaten olmak üzere toplam 31 çok taraflı toplantıya iştirak etti.

Çok taraflı toplantılar ve ikili ziyaretler kapsamında ise 96 ülkenin dışişleri bakanı Türkiye’de ağırlandı.

