Dünya

İsrail, 2025'te Batı Şeria'da 28 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay verdi

İsrail'in 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 28 binden fazla yasa dışı konutun inşasına onay verdiği, bugün de 1033 ek konut inşasının onaylanmasının görüşüldüğü bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İsrail, 2025'te Batı Şeria'da 28 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay verdi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerini izleyen İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail Sivil İdaresi Planlama Konseyinin Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine yönelik onay sürecini hızlandırdığı, 2025'te onaylanan konut sayısının 25 bin 63'e ulaşarak "bir yıl içinde en fazla konut onaylanan dönem" olduğu kaydedildi.

Konseyin, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 1033 yeni konut inşasına ilişkin planları görüştüğü, bu kapsamda Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti yakınlarındaki Sanur beldesinde 126 konutun inşa edilmesinin de yer aldığı belirtildi.

Söz konusu planın, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı ve daha önce Yahudi yerleşim birimi bulunmayan Batı Şeria'nın kuzeyindeki bölgelere doğru yerleşim faaliyetlerinin yeniden başlaması anlamına geldiği ifade edildi.

Nablus yakınlarındaki yasa dışı Yitzhar yerleşim biriminde 398, Batı Şeria'nın güneyindeki Asfar yerleşim biriminde ise 509 yeni konutun inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

