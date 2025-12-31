Sahil Güvenlik yılbaşında da görev başında
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, Ege Denizi, Karadeniz ve Van Gölü'nde yılbaşında da görevlerini sürdürüyor.
Samsun
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, AA muhabirine, ülkenin jeopolitik konumu açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Karadeniz'deki gelişmelerin komutanlıkları tarafından her zaman olduğu gibi bugün de kararlılıkla yakından takip edildiğini söyledi.
Komutanlıklarının dünya sahil güvenlik teşkilatları arasında örnek yere sahip olduğuna işaret eden Bahadır, "Komutanlığımız ve personelimiz ile mavi vatanımızda 7 gün 24 saat görev icra etmekteyiz. Bu kapsamda yılbaşında, Karadeniz'deki sorumluluk sahamız ile Van Gölü'nde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, denizde tehlike yaşayanlara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla 49 yüzer unsur ve 697 personel ile görevimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.
Bahadır, özel dalış timleri ve hava araçlarının da ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere hazır beklediklerini kaydetti.
Karadeniz'de mevcut olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların denize açılmadan önce meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulunan Bahadır, "Denizde yardıma ihtiyaç duyan veya herhangi bir ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı merkezleri aracılığıyla bizlere ulaşabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu vesileyle aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Marmara ve boğazlarda görev başında
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 76 unsur, 405 personelle nöbetlerini sürdürüyor.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında sorumluluk alanında bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazları başta olmak üzere belirlenen noktalarda 76 unsur ve 405 personel görevlendirildi.
Ekipler, yılbaşı süresince deniz güvenliğinin sağlanması, can ve mal emniyetinin korunması amacıyla 24 saat esasına göre görev yapacak.
Anadolu Ajansına konuşan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, herkesin yeni yılını kutladı.
Tezel, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli şekilde girmelerini sağlamak, sorumluluk sahamız olan denizlerde tehlikeye düşenlere en kısa sürede yardım elimizi uzatabilmek maksadıyla 76 unsur, 405 personel ile görevimizin başındayız. Bu gece sabaha kadar yüzer unsurlarımız, dalış timlerimiz ve hava aracı görevlendirmelerimizle 'mavi vatan'ımızda denetim ve devriye faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların özellikle boğazlarda diğer vatandaşları rahatsız etmemeleri için gürültü kirliliği yapmamaları gerektiğini belirten Tezel, "Vatandaşların izinsiz havai fişek ve benzeri payroteknik malzeme kullanmamaları konularına dikkat etmelerini rica ediyorum. Denizde yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunmalarının, can emniyetleri açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırım." diye konuştu.
Sahil Güvenlik, Ege Denizi'nde yılbaşında da görev başında
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, yılbaşı gecesi de Ege Denizi'nde görev başında olduklarını belirterek, vatandaşların 2026 yılına huzur ve güven içinde girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda yılbaşı tedbirleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Paşaoğlu, Ege Denizi'nin sorumluluğunun kendilerine emanet edildiğini vurgulayarak, "Bu yüce ve aziz millet, bize Ege'nin sorumluluğunu vermiştir. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle görev yapıyoruz." dedi.
Paşaoğlu, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı kapsayan bölgede yaklaşık 70 unsur ve 600 personelle görev yapacaklarını ifade ederek, "Dalış ve hava unsurlarımızın da desteğiyle vatandaşlarımızın 2026 yılına daha huzurlu girmesi için gayret göstereceğiz. Temel amacımız, bu suları emanet aldığımızın bilincinde olmaktır." diye konuştu.
Görevleri sırasında şehit ve gazileri de rahmet ve şükranla andıklarını dile getiren Paşaoğlu, yeni yılın tüm vatandaşlara daha çok huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Paşaoğlu, acil durumlar ile istek ve şikayetler için 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kullanılmasını isteyerek, Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı himayesinde, valiliklerin koordinasyonunda görev yaptığını hatırlattı.
Denizde görev yapan tüm personel ve denizcilere selamet dileyen Paşaoğlu, "İnşallah 2026 yılında tüm denizcilerimizin ve aziz milletimizin rotası her daim neta, yani önü açık olur." şeklinde konuştu.