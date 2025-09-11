Dolar
41.29
Euro
48.57
Altın
3,636.40
ETH/USDT
4,435.40
BTC/USDT
114,508.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile tüm ticari işlemleri yasaklamasını büyük takdir ve teşekkürle karşıladıklarını belirtti.

Can Efesoy  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti

Ankara

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulundu.

Mustafa, görüşmede, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere tüm ticari işlemleri durdurduğu anımsatarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımı nedeniyle alınan bu kapsamlı yasak kararının Filistin halkı ve liderliği tarafından büyük takdir ve teşekkürle karşılandığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin ve Filistin halkına sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine teşekkürlerini ileten Mustafa, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere verdiği destekten ötürü Bakan Bolat'a teşekkür etti.

Mustafa, iki kardeş ülke ve halk arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek, Filistin Devleti'nin Türkiye ile ilişkisini "stratejik" olarak gördüğünü, bunun da Filistin halkı ve liderliğinin Türkiye'nin konumu, tarihi ve geleceğine olan güveninden kaynaklandığını dile getirdi.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına karşı işlenen savaş suçları ve katliamlar karşısında Türkiye'nin sergilediği ilkeli ve cesur duruş nedeniyle teşekkürlerini sunan Mustafa, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararına binaen, Filistin hükümetinin isteği üzerine, Türkiye Ticaret Bakanlığının, Filistin Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışarak, Filistinlilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturduğunu ifade etti.

Mustafa, şu an limanlara erişim olmaması nedeniyle ancak İsrail'in iki limanı üzerinden kendilerine gönderilebilen ihtiyaç malzemelerinin nihai varış noktasının Filistin toprakları, alıcısının da Filistinli ithalat şirketi ve İsrail'in her türlü saldırısına direnen Filistin halkı olduğunu vurgulayarak, bu çabaları takdirle karşıladıklarını ve Filistin halkının, Türkiye'nin sunduğu destekleri asla unutmayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Kılıç: Zengezur hattı çok önemli
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas liderlerine saldırı tehdidini yineledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas liderlerine saldırı tehdidini yineledi

Filistin Büyükelçisi Mustafa, Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşıladıklarını belirtti

Bakan Bolat: İhracatçılarımızın desteklenmesine, finansmana erişimin kolaylaştırılmasına hassasiyetle eğiliyoruz

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu
Dünyaca ünlü isimlerin İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri metindeki imza sayısı 4 bini aştı

Dünyaca ünlü isimlerin İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri metindeki imza sayısı 4 bini aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet