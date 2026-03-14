İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23’e yükseldi
İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12'si sağlık personeli olmak üzere 23’e yükseldiği bildirildi.
İstanbul
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda'da bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının ayrıca Taybe kasabasındaki bir eve hava saldırısı düzenlediği aktarılan haberde, saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
Nebatiyye ilinde de İsrail'in Rahibeler Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bulunan bir sağlık tesisini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtilmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İsrail ordusundan Lübnan'da sağlık tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidi
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hizbullah'ın "ambulansları askeri amaçlarla yoğun şekilde kullandığını" iddia eden Adraee, ambulans ve tıbbi tesislerin askeri amaçlarla kullanılmasına son verilmesini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü, "askeri eylemler" bahanesiyle Hizbullah'a karşı tıbbi tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulundu.