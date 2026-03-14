Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani için Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Dünya

İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12'si sağlık personeli olmak üzere 23'e yükseldiği bildirildi.

Ekip  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23’e yükseldi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

İstanbul

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda'da bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Taybe kasabasındaki bir eve hava saldırısı düzenlediği aktarılan haberde, saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Nebatiyye ilinde de İsrail'in Rahibeler Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail’in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bulunan bir sağlık tesisini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan Lübnan'da sağlık tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hizbullah'ın "ambulansları askeri amaçlarla yoğun şekilde kullandığını" iddia eden Adraee, ambulans ve tıbbi tesislerin askeri amaçlarla kullanılmasına son verilmesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, "askeri eylemler" bahanesiyle Hizbullah'a karşı tıbbi tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulundu.

