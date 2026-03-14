Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 826'ya, yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıkladı.
Beyrut
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiği bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.
Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 773 kişinin hayatını kaybettiğini, 1993 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roketli saldırılar düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir ordu karargahıyla 2 yerleşim yerine roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentin doğusunda yer alan Ga'aton'da İsrail ordusunun 146. Tümen karargahının roketlerle hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Goren ve Admit yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
BM Genel Sekreteri: Lübnan halkı bu savaşı seçmedi, bu savaşa sürüklendi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a yaptığı ziyarette, çatışmanın durması çağrısı yaparak, Lübnan halkının seçmediği bir savaşa sürüklendiğini söyledi.
Guterres, Lübnan'a düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.
Yüz binlerce sivilin yalnızca taşıyabileceği eşyalarla saldırılardan kaçtığını belirten Guterres, ziyarette bulunduğu yerinden edilen Lübnanlıların kaldığı barınma merkezindeki insanların anlattıklarından üzüntü duyduğunu söyledi.
Guterres, "Askeri bir çözüm yok, tek çözüm diplomasi, diyalog ve BM Şartı ile Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasıdır." dedi.
"Lübnan halkı bu savaşı seçmedi, bu savaşa sürüklendiler." diyen Guterres, çatışan taraflara seslenerek, saldırılara son verilmesi talebinde bulundu.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile ilgili sorunların olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, daimi temsilci sayılarının yetersizliğine işaretle BMGK'nin mevcut dünyayı değil 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünyayı temsil ettiğini belirtti.
BM Genel Sekreteri, İsrail'in Lübnan'ın ve Beyrut'un güneyinde büyük yıkıma yol açan saldırılarından endişeli olduklarını aktardı.
Guterres, sahadaki BM ekiplerinin Lübnan halkı ve kurumlarını desteklediğini ifade ederek, "Lübnan'ın hak ettiği barışa ulaşması için" çalışma sözü verdi.
Uluslararası topluma destek çağrısı yapan Guterres, Lübnan'da yerinden edilen sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için Lübnan hükümetinin başlattığı yardım çağrısına "cömertçe yanıt verilmesi" talebinde bulundu.
Guterres, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekliliğine vurgu yaparak, Hizbullah'ın Lübnan hükümetinni silahları tekeline alma kararına saygı duyması gerektiğini aktardı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.