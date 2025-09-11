Dolar
Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar meydana geldi
Dünya

Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye hareketi öncesinde Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan kuzeydeki Binzert Limanı'na gideceğini duyurdu.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Hamdi Yıldız  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek

Tunus

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmaya uygun olmadığını belirtti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını kaydetti.

Filo katılımcılarından ve Mağrib Sumud Konvoyu İcra Üyesi Nebil Şennufi, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında filonun bugün hareket etmesi planlanmıştı ancak uzmanlardan aldığımız hava tahminlerine göre hava şartlarının bugün kötü olacağı bildirildi. Bu nedenle teknelerin limandan çıkışı yarına ertelendi." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

