logo
Gündem

Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 826 afet konutu ve 11 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Salim Taş  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Cebike Mahallesi'nde 2 bin 826 afet konutu,11 ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile buradaki sosyal donatı alanlarındaki çalışmalar sürüyor.

Projeyle vatandaşların güvenli, depreme dayanaklı, modern ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projeyle ilgili teknik bilgiler aldı.

