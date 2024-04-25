Belçika'da kurulacak Filistin partisi, Gazze'deki soykırımın tanınması için çalışacak
Belçika'da kuruluş hazırlıkları süren, "Viva Palestina" partisinin, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle eşzamanlı olarak 9 Haziran'da yapılacak genel ve bölgesel seçimlere, başkent Brüksel bölgesinden katılması bekleniyor.
Ankara
Belçika'da kuruluş hazırlıkları süren, Filistinlilerin haklarını savunmayı amaçlayan "Viva Palestina" partisinin, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle eşzamanlı olarak 9 Haziran'da yapılacak genel ve bölgesel seçimlere, başkent Brüksel bölgesinden katılması bekleniyor.
Yazar ve Filistin'i destekleyen aktivist Dyab Abou Jahjah liderliğindeki siyasi parti için hazırlanan internet sitesine göre, Viva Palestina, "Gazze soykırımını tanıması için çalışmayı ve uluslararası adalet çabalarına öncülük etmeyi" amaçlıyor.
"Yaptırımlar ve boykotlar yoluyla İsrail'in Filistinlileri hedef alan apartheid sistemini ortadan kaldırmaya ve Brüksel'i buna yönelik küresel mücadelede öncü haline getirmeye kararlı olduklarını" bildiren parti, Filistinlilerin kendini savunma, kendi kaderini tayin etme ve devlet olma haklarını güçlü şekilde savunmayı amaçlıyor.
Filistinlilerin hakları ve Filistin'in egemenliğinin uluslararası alanda tanınması için çalışma sözü veren parti, Gazze'de "soykırım işlendiğinin" Brüksel Parlamentosu tarafından tanınmasının "önemli bir uluslararası emsal teşkil edeceğini" vurguluyor.
Viva Palestina partisi, İsrail'deki savaş suçluları ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için uluslararası çabalara öncülük etme taahhüdünde bulunuyor.
Viva Palestina'ya destek olan milletvekili, baskıların ardından partisinden istifa etti
Bu arada Belçika'da Flaman Liberal Open VLD partisi milletvekili Khadija Zamouri hakkında Viva Palestina partisine desteğini bildirmesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı.
Zamouri'den geri adım atmasını isteyen Open VLD lideri Tom Ongena, X paylaşımında, desteğin "kişisel bir karar olduğunu ve partinin pozisyonu olmadığının" altını çizerek, "Bundan derin üzüntü duyuyorum ve kendisinden desteğini geri çekmesini istedim. Bir sonraki seçimlerde artık aday olmayacaktır." ifadesini kullandı.
Zamouri, hakkında başlatılan soruşturma ve baskıların ardından Open VLD'den istifa ettiğini açıkladı.
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